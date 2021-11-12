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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول صور حية لهاتف أوبو العملاق Oppo Reno 7 Pro.. مواصفات

أول صور حية لهاتف
أول صور حية لهاتف أوبو العملاق Oppo Reno 7 Pro

كشفت تسريبات أول صور حية لهاتف Oppo Reno 7 Pro وذلك قبل أيام قليلة من إطلاق شركة أوبو الصينية له، حيث تكشف الصور شاشة بتصميم مميز للغاية  له حواف رفيعة مع نوتش صغير في أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لتصوير السيلفى والفيديو، بالإضافة إلى إمكانات جبارة وأداء قوى للغاية.

 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف Oppo Reno 7 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار . 

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هاتف Oppo Reno 7 Pro


وسيقدم هاتف Oppo Reno 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية ب 1/1.56 و 1.0 ميكرون بكسل، وكاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر التركيز التلقائي DOL-HDR All-Pixel.

هاتف Oppo Reno 7 Pro

وسيحتوى هاتف Oppo Reno 7 Pro على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، وتقنية اتصال NFC ، ومكبرات صوت استريو.

OPPO Reno 6 Pro 5G Oppo Reno7 Pro
هاتف Oppo Reno 7 Pro

وسيعمل هاتف Oppo Reno 7 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 SoC من شركة كوالكوم ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام من نوع  LPDDR4X وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع  UFS 3.1 .

هاتف Oppo Reno 7 Pro
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