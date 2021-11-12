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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمير الغناء يواصل أسر قلوب جمهور مهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

في رحاب مملكة الطرب انقضت أمسية حالمة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30، والتي أحياها أمير الغناء العربي هاني شاكر.

ووجه شاكر الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والقائمين على المهرجان ثم تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة كان منها (ولا بيك ولا بيا ، لو روحت بعيد ، مع قلبك ، لو سمحتوا ، دعوة فرح، المفروض ، وعد منى ، يا ريتني ، يا ريتك معايا ، نسياك صعب اكيد ، ادينى قلبى تانى ، كدة بردوا يا قمر ، متهدديش ، سألتك ، لسة بتسألي ، اصاحب مين ،  على الضحكاية، ليه يا قلبى ليه ل فايزة احمد ، قارئة الفنجان واحلف بسماها من اعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ) .

كما تضمن كوكبة من الغنائيات الذهبية كان منها (يا تمر حنة وسألوني الناس أداء كنزي، ع الحلوة والمرة تغنى بها محمد حسن إلى جانب دويتو شحات الغرام وشاركته فيها ايمان عبد الغنى التي شدت ب (يا عيوني ليه تداري، كل اللى لاموني وبلاش تفارق).

وشهد مسرح الجمهورية حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصل غنائي لكل من إبراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدي وايوب التجاني.

وعلى مسرح مكتبة الإسكندرية قدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات بعد فاصل غنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم .

كما أقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان .

كما قدمت فرقة الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا على المسرح الخارجي تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.

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