العراق.. صحة ديالي تعلن عن الوضع الوبائي اليومي لإصابات كورونا

أعلنت دائرة صحة ديالى فى العراق، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا بالمحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في وفق وكالة بغداد اليوم، إنه تم فحص ٣٤٧ مسحة جديدة، حيث بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم ٣٠ مسحة، واحدة منها من الكوادر الصحية.

وأضاف أن "الكوادر الصحية بالمحافظة سجلت اليوم حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات ٥٠٤ وفيات، كما تم تسجيل ٢٥ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٦١٢٢ حالة بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي.

وأعلنت سفارة جمهورية العراق في روسيا، أمس الخميس، عن تنظيم رحلة إجلاء للراغبين من رعاياها بالعودة من بلاروسيا.

وذكر بيان للسفارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ستنظم رحلة اجلاء للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا الى العراق".