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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس بالنظر.. هكذا تتبع القطط أماكن أصحابها

صدى البلد

تمتلك القطط حواس قوية للغاية تمكنها من الوصول إلى أصحابها من خلال الذبذبات الصوتية والإشارات، فإذا كنت على بعد أميال ستصل إليك قطتك.

وجدت دراسة جديدة من اليابان، أن القطط يمكنها تتبع موقع مالكها باستخدام الإشارات الصوتية، تحديدًا صوت المالك، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.

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قالت "ساهو تاكاجي" المؤلف الأول للدراسة وطالبة الدكتوراه في جامعة كيوتو، إنها كانت دائمًا مهتمة بقدرات سمع القطط، فالقطط لها آذان حساسة يمكن أن تتحرك في اتجاهات مختلفة.

وأوضحت تاكاجي في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة CNN: "رأيت قطة تميل بـ أذنيها للخلف، واستمعت إلى الصوت خلفها، وشعرت أن القطط  تفكر في أشياء كثيرة من الصوت".

وأضافت القائمة على الدراسة: "هذه المرة، قمت بالتحقيق فيما إذا كانوا يرسمون موقع مالكهم مكانيًا من الأصوات".

لاحظت الدراسة، التي أجريت في بيئة منزلية وفي مقهى للقطط، كيف ستتفاعل القطط مع أصوات أصحابها دون إشارات بصرية باستخدام مكبرات صوت تشغل تسجيلًا لأصحابها وهم يقولون أسماء قططهم.

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وضع الباحثون مكبرات الصوت بعيدًا عن بعضها البعض ، بعيدًا عن رؤية القطط ، ليروا كيف ستستجيب القطط للأصوات ، خاصة إذا بدا أن صوت المالك ينتقل من مكان إلى آخر.

وخلصت الدراسة إلى أن القطط في الدراسة فوجئت عندما بدا أن أصحابها ينتقلون من مكان إلى آخر. تظهر نتائج هذه الدراسة دليلاً على الإدراك الاجتماعي المكاني في القطط ، مما يعني أنها يمكن أن تتخيل عقليًا مكان وجود الآخرين من خلال إشارات مثل الصوت.

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