احذر منها .. خبايا بالميكرويف عليك تنظيفها

معظمنا لديه ميكرويف في منزلنا لتسخين وجباتنا بين الحين والآخر، ومع ذلك هل تعلم أن هناك حجرة مخفية يجب عليك تنظيفها؟

أوضحت إحدى الأمهات على تطبيق "تيك توك" TikTok لتقترح على الناس تنظيف أو استبدال المرشحات في الميكرويف كل ستة أشهر.

شاركت الأم التي تنشر مقاطع فيديو تحت عنوان mamaknowsbest ، مقطع فيديو حيث أعطت الناس دليلًا تفصيليًا حول كيفية تنظيف فلتر الميكروويف بالفحم بشكل صحيح.

قامت أولاً بإزالة القطعة البلاستيكية العلوية من الميكرويف، والتي كشفت عن مرشح الميكرويف المتسخ، ثم أزلت الفلتر ونقعته في ماء بـ صابون في حوضها.

أخذت المرأة أيضًا إسفنجة بالصابون واستخدمتها لتنظيف غطاء المرشح البلاستيكي الذي أزلته في بداية الفيديو جنبًا إلى جنب مع المناطق المحيطة بالميكرويف.

وقالت الأم: "إذا كنت لا ترغب في تنظيف فلتر الميكرويف ، فلا داعي للقلق، يمكنك بدلاً من ذلك شراء مرشح ميكروويف جديد ليحل محل المرشح المتسخ".