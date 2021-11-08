لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

شرع شاب لـ ارتكاب جريمة بشعة، وهي قطع رأس والدته أمام ابن أخيه البالغ من العمر ست سنوات وإضرام النار في جسدها ومنزلها للتستر على جثمان الأم كي لا يكشف أمره.

كان "ليونيل جوستين جور" البالغ من العمر 34 عامًا، قد قتل أمه بالتبني "ديان جور" ثم أشعل النار فيها لأن الروح القدس قال بأن هي الشيطان.

تم استدعاء رجال الشرطة للإبلاغ عن حريق في منزل ديان في نيو ماتاموراس بـ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قابلتهم شقيقتها ستيفاني.

وأخبرت الضباط أن جور ملطخ بالدماء كان يركض خارج المنزل وهو يصرخ: "ابتعد عن الطريق وإلا سأقتلك بعد ذلك"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



أخبر ابن أخ "جور" البالغ من العمر ستة أعوام المحققين أنه رأى جريمة القتل، وقال أن عمه قطع رأس جدته بالسكين، وذكر الطفل المرعوب أن جور بدأ بسكين صغير قبل أن يستخدم سكين أكبر بكثير.

وفور اشتعال النيران هرع الطفل إلى بر الأمان مع انتشار ألسنة اللهب، وقد عثرت الشرطة على ديان في غرفة نوم وتم القبض على جور بعد مطاردة قصيرة للشرطة.