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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رائد فضاء يلتقط صورا بالقرب من العاصفة الشمسية

صدى البلد

التقط رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من الصور للعاصفة الشمسية الضخمة التي ضربت كوكب الأرض، وقد أضاءت الجزء الشمالي من العالم.

التقط توماس بيسكيه لقطة سريعة للحظة التي أطلق فيها التوهج الشمسي "أقوى الهالات" وانتقل إلى "تويتر" لمشاركة اكتشافه المذهل.

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وكتب على تويتر: "لقد تعاملنا مع أقوى شفق قطبي في البعثة بأكملها ، فوق أمريكا الشمالية وكندا"، بحسب ما نشر صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تأتي رؤيته بعد أسابيع فقط من اندلاع توهج شمسي كبير من الشمس في واحدة من أقوى العواصف الشمسية التي سجلها على الإطلاق ، والتي يمكن أن تكون النشاط الذي سجله.

فقد أطلقت الشمس أقوى نوع من التوهج ، وهو توهج شمسي من فئة X1 ، وبلغ ذروته في الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أكتوبر.

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وتعتبر التوهجات الشمسية هي انفجارات ضخمة من الإشعاع من الشمس التي ترسل جسيمات مشحونة تتدفق إلى الخارج من النجم.

ويصنفها الخبراء في نظام الحروف ، حيث تكون عواصف الفئة C ضعيفة نسبيًا ، والفئة M أكثر اعتدالًا ، والفئة X من بين الأقوى.

 

وكالة الفضاء الأوروبية رائد فضاء كوكب الأرض العالم

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