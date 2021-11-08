شمعة تنهي حياة توأم بشكل مأساوي

توفيت فتاتان توأمان تبلغان من العمر أربع سنوات فقط بشكل مأساوي بعد أن أشعلت شمعة في الغرفة التي كانوا يقيمون فيها، فقد أمسكت النيران في كل شيء بالغرفة ولم تستطع الشقيقتين النجاة من دخان الحريق.

وقعت الكارثة في بلدة تقع غرب خليج بايرون بأستراليا ، حيث زارت الأخوات والدهن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بينما كان الزوجان نائمين، سرعان ما اجتاح حريق الغرفة واستنشقوا الدخان - على الرغم من مكالمات الطوارئ اليائسة للمساعدة، لم تفلح تلك المحاولات.

وبحسب ما ورد قالت المرأة التي أجرت المكالمة لخدمات الطوارئ: "أسرعوا، لا يستطيع الأطفال التنفس"، حيث طلبت من المسعفين القدوم بسرعة إلى بلدية في نيو ساوث ويلز.

على الرغم من أن خدمات الطوارئ الشجاعة هرعت إلى مكان الحادث على الفور، وعالجت الأخوات في الموقع إلا أنه لا يمكن إنقاذهما.

على الرغم من أن المسؤولين لم يؤكدوا بعد السبب الرسمي للحريق ، فإن كبار المحققين سيبقون في مكان الحادث حتى اكتمال التحقيق.

اجتمع الناس المذهولون من بشاعة الحادث لوضع الزهور في ذكرى الفتيات وقام الجيران بوضع الزهور في جميع أنحاء المنطقة.