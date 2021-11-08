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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب ينقذ صاحبته من مصير مجهول

صدى البلد

أنقذ كلب صاحبته من مصير مجهول، حيث تبعها رجل غريب، وذلك عندما كانت السيدة تخرج الكلب في نزهة في الصباح الباكر.

قالت "لورين سكوت" 40 سنة ، إنها لا تعرف ماذا كان سيحدث لها إذا لم يخيف كلبها  من نوع"جيرمان شيبرد" الرجل الذي كان يتبعها في الساعات الأولى من الصباح.

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كانت في الخارج مع كلبها في "ويرال" عندما أصيبت بالفزع من قبل رجل غريب يقترب من سيارتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتوضح "لورين:"استدرت إلى ساحة انتظار السيارات على الشاطئ ورأيت هذه السيارة ذات اللون العنابي على جانبي الأيمن".

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استعدت لورين للجري عندما لاحظت رجلاً يخرج من السيارة ويبدأ في شق طريقه نحوها ببطء، قالت إنه كان يمسح المنطقة بشكل مكثف حتى يتأكد بأن لا أحد يراه، "في هذه المرحلة بدأت أشعر بالذعر وتجمدت".

في هذه المرحلة رآه الكلب توبي البالغ من العمر ثلاث سنوات يقترب جدًا من ذلك وبدأ يتفاعل مع وجوده الغريب ،بدأ توبي ينبح ويغضب منه ، ثم قفز الرجل على الفور وركض عائداً إلى سيارته مباشرة وانطلق بعيدًا بسرعة كبيرة.

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