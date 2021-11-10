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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلاب مفترسة تمزق طفلا حتى الموت

صدى البلد

انتهت حياة طفل بطريقة مؤسفة للغاية، فقد مزق حتى الموت في هجوم مرعب من قبل مجموعة من الكلاب، فلم يستطع الطفل النجاة بنفسه وحياته من بين فكي الكلاب المفترسة.

قُتل الطفل "جاك ليس" في ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية في 8 نوفمبر، كان الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قد خرج من المنزل للعب ولكنه لم يعد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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كتبت والدته "إيما ويتفيلد" على فيسبوك: "مع الكثير من حسرة القلب وقبل أن يرى الأصدقاء المقربون والعائلة اسمه في الأخبار ، يجب أن أعلن أن ولدنا الجميل جاك تعرض بشكل مأساوي أمس".

وأوضحت :"لم يكن كلبنا ولم يحدث في منزل عائلتنا. لقد كان خارجا للعب"، وقد اختتمت حديثها عن طفلها :"نحن نحبك كثيراً فتانا اللطيف اللطيف".

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وقال القائد "سوبر هوبرو" إن الضباط لم يسمح لهم بعد بتأكيد نوع الكلب الذي كان هذا الحيوان ، ولكن تم وصفه بأنه "كلب كبير وقوي، كان يتصرف بعدوانية في مكان الحادث".

ويواصل الضباط إجراء مزيد من التحقيقات، حيث عثر على الطفل في حالة بالغة الصعوبة فقد غرزت الكلاب أنيابها في جسده الصغير ولم يتحمل فتوفي على الفور.

 

 

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