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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سم فى العصير.. سيدة تتفق مع صديق زوجها على قتله في الدقهلية

المتهمان
المتهمان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من ( إحدى السيدات وشقيق زوجها  ، مقيمان بدائرة المركز) بغياب زوج الأولى وشقيق الثانى "حداد مسلح بإحدى شركات المقاولات" حيث توجه المتغيب لإخلاء طرفه من العمل بالشركة الكائنة بمحافظة الإسكندرية ، وأنه كان على تواصل هاتفى مع زوجته على فترات متقطعة وإنقطع الإتصال به .

وفى وقت لاحق ورد إليها إتصال أخبرها خلاله المتصل أن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما وطلبه الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراحه .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية  أسفرت جهوده عن تحديد "المتصل" وتبين أنه (حداد ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وإرتباطه بعلاقة صداقة بالمتغيب وكذا إرتباطه بعلاقة بزوجة المتغيب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته قرر بقيامه بقتل المتغيب وعلم زوجته بذلك وأنها كانت ترغب فـى التخلص منه لسوء معاملته لها ، وقد قام المتهم بإستدراج المتغيب بدعوى مساعدته فى التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له بناحية دائرة المركز ، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقاً وبداخلها أقراص مخدرة وعقب تناول المتغيب للعصير وشعوره بحالة إعياء قام بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته .

وأرشد عن الجثة بالمكان المشار إليه ، وكذا (الهاتف المحمول وبداخله الشريحة المستخدمة فـى المساومة - حافظة نقود خاصة بالمجنى عليه) وبمواجهة زوجة المجنى عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم وأضافت أنها إدعت على خلاف الحقيقة بأن المجنى عليه كان يتواصل معها تليفونياً على الهاتف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شربين الدقهلية الاسكندرية امن الدقهلية

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