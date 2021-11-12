سم فى العصير.. سيدة تتفق مع صديق زوجها على قتله في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من ( إحدى السيدات وشقيق زوجها ، مقيمان بدائرة المركز) بغياب زوج الأولى وشقيق الثانى "حداد مسلح بإحدى شركات المقاولات" حيث توجه المتغيب لإخلاء طرفه من العمل بالشركة الكائنة بمحافظة الإسكندرية ، وأنه كان على تواصل هاتفى مع زوجته على فترات متقطعة وإنقطع الإتصال به .

وفى وقت لاحق ورد إليها إتصال أخبرها خلاله المتصل أن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما وطلبه الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراحه .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد "المتصل" وتبين أنه (حداد ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وإرتباطه بعلاقة صداقة بالمتغيب وكذا إرتباطه بعلاقة بزوجة المتغيب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته قرر بقيامه بقتل المتغيب وعلم زوجته بذلك وأنها كانت ترغب فـى التخلص منه لسوء معاملته لها ، وقد قام المتهم بإستدراج المتغيب بدعوى مساعدته فى التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له بناحية دائرة المركز ، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقاً وبداخلها أقراص مخدرة وعقب تناول المتغيب للعصير وشعوره بحالة إعياء قام بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته .

وأرشد عن الجثة بالمكان المشار إليه ، وكذا (الهاتف المحمول وبداخله الشريحة المستخدمة فـى المساومة - حافظة نقود خاصة بالمجنى عليه) وبمواجهة زوجة المجنى عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم وأضافت أنها إدعت على خلاف الحقيقة بأن المجنى عليه كان يتواصل معها تليفونياً على الهاتف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.