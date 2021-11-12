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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية نوعية عين شمس تنظم اللقاء الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال ..صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس اليوم التعريفى الأول لطلابها ،وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د. أسامة السيد عميد الكلية ، وإشراف أ.د. ولاء ابراهيم أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حضر اليوم التعريفي أ.د. وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار بالجامعة ، أ.م.د أمل نصر الدين مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية ، د. مصطفى أمين نائب مدير الوحدة بالكلية، ود. شيماء مجدي مسؤول التخطيط والمتابعة، وم.م محمد شيبة مسؤول نادي الإبتكار وريادة الأعمال Iclub ، وم.م  أحمد الكومي المسؤول الإعلامي للوحدة، وأ.د. أحمد نبيل أستاذ فنون المسرح وعضو لجنة الابتكار بالكلية ، وأ. ماهر أمين الكلية وفريق نادي الابتكار وريادة الأعمال Iclub.

 

رحب أ.د أسامة السيد في كلمته بالحضور، وأشاد بالدور الذي تقوم به وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية في مساعدة الطلاب على تشجعيهم وتقويم افكارهم لتنفيذ مشروعاتهم ،مؤكدا على ان  الكلية تزخر بالعديد من الأفكار الابتكارية في جميع التخصصات النوعية بها سواء على مستوى طلاب البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا والبحث العلمي ،مشيرا إلى ان الكلية قد فازت العام الماضى بالمركز الأول في مسار الباحثين عن "وسيلة تعليمية مبتكرة لتعليم المكفوفين التدوين الموسيقي" كما فازت بالمركز الثاني فى مسار الأفكار الإبتكارية عن فكرة "Mind Areas"، والتي تقدم كمقترح لنظام إلكتروني مبتكر لإدارة الأفكار المبتكرة وتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى خريجي الجامعات المصرية.

وأوضحت أ.د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس، عن أنشطة المركز والهدف من كل الأنشطة المقدمة وأهمية جميع الأفكار المقدمة من الطلاب، حتى لو كانت هذه الأفكار بسيطة فهي أساس كل المشروعات الناجحة، وقد أشادت سيادتها بالفكرة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجامعة بمؤتمر الجامعة العام الماضي.

وبدأت فعاليات اليوم بتوزيع pamphlet على الطلاب تحمل QR Code به روابط الصفحات الخاصة بالوحدة ونادي الإبتكار Iclub التابع لكلية التربية النوعية، وقيام أعضاء النادي بتعريف الطلاب بأنشطة النادي المختلفة وطرق الالتحاق به. 

كما  تم عمل لقاءات توعية للطلاب لمعرفه كيف يصبحون من أصحاب الإبتكارات، ورواد أعمال وذلك من خلال عرض بريزنتيشن لاهم أنشطة وحدة الابتكار بالكلية، وطبيعة الدعم الذي تقدمه الوحدة لتحول الافكار لواقع مرئي وملموس، وفي نفس السياق تعريف الطلاب بمسابقة الابتكار، ونادي الابتكار وكيفية الالتحاق به، وتم عرض أهم الجوائز التي حصلت عليها الكلية في مسابقة العام الماضي.

جامعة عين شمس كانت سباقة بين الجامعات المصرية في تأسيس مركز لدعم الأفكار الابتكارية بهدف البحث عن شغف الطلاب ووضع قواعد استرشادية لجذب الأفكار الابتكارية من داخل عقول الطلاب ودعمها، وذلك من بداية الفكرة وحتى طرحها في السوق لحل مشكلة ما مع تحقيق عائد استثماري وتسجيل براءات الاختراع.

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