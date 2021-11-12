مصممة الشنط منى أحمد: بشتغل بالجلد الصناعي.. وبدايتي جت بالصدفة

كشفت منى أحمد مصممة شنط، تفاصيل دخولها هذا المجال، وموضة هذا العام بالنسبة للشنط وألوانها.

وأضافت منى أحمد خلال حوارها مع برنامج “ 3 ستات” ، المذاع عبر قناة “صدى البلد” ، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، أنها دخلت مجال تصميم الشنط بالصدفة، وبدأت فى صناعة الشنط الكبيرة بألوان مختلفة.

الجلد الصناعى

وتابعت منى أحمد قائلة:" بستخدم الجلد الصناعى فى الشنط وبعد نجاح الشنط الكبيرة بدأت اشتغل فى باقى المقاسات".



ولفتت منى أحمد، إلى أن هناك فارقا بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعى، لافتة إلى أن الطبيعى سعره ليس فى متناول الجميع.

وقالت مصممة الشنط، إن الشنط البفى هى موضة هذا العام، بألوان الفسفورى والبينك.

