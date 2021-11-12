نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد القافلة الطبية لمرضى القلب..صور

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير عمل القافلة الطبية لأمراض عيوب القلب للأطفال بمستشفى الخارجة التخصصي، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أثناء جولتها التفقدية، تابعت نائب المحافظ الحالات التي تم الكشف عليها للاطمئنان على سير عمل القافلة، مُعربةً عن شكرها وتقديرها لأعضاء القافلة الطبية على الجهد المبذول لخدمة أبناء الوادي الجديد، كما وجهت بأن يتم التنسيق مع القافلة للتواجد العام القادم بمركز الفرافرة؛ بهدف التوسع في أنشطة القوافل وخدمة مختلف مراكز المحافظة.

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وصرّح الدكتور مؤمن معاذ استشاري القلب وعضو مجلس الشيوخ، أن القافلة الطبية جاءت من قسم قلب الأطفال جامعة القاهرة، والجمعية المصرية لأمراض القلب الخلقية بالتنسيق مع المحافظة؛ للكشف مجانًا على الأطفال. مُضيفًا أن القافلة استقبلت الأطفال من جميع مراكز المحافظة، وتم عمل اللازم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات القلب إلى مستشفى أبو الريش.