عرض المداح وسوا سوا على MBC مصر .. الليلة

أعلنت قناة MBC مصر عن موعد عرض مسلسلاتها من الليلة، بداية من مسلسل المداح للنجم حمادة هلال، في تمام التاسعة مساء، يليه مسلسل “سوا سوا” لكل من هدى المفتي و أحمد مالك.



مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل المداح

أوضح هلال في تصريحات خاصة أن شخصية "صابر المداح" أصبحت قريبة منه ويفهم تفاصيلها جيدًا، لكنه رغم ذلك لا يتوقف عن التحضير والعمل على التفاصيل، وقال حمادة هلال إن أحداث الموسم الجديد من "المداح أسطورة النهاية" تدور حول رحلة بحث يخوضها "صابر" في محاولة لاستعادة قوته، بينما يقع في الوقت ذاته أمام اختيار مصيرى في صراع داخلي لا يقل قسوة عن الصراع الخارجي.

وأعرب هلال عن سعادته الكبيرة بعودة عدد من الفنانين من المواسم السابقة، وأضاف أن طبيعة العمل قائمة على الجماعية، ولا يمكن لأي نجاح أن يتحقق بجهد فردي، مؤكدًا أن كواليس التصوير يسودها دائما إحساس واضح بروح الأسرة الواحدة.