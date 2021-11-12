وزير الزراعة: العرض والطلب هو المحدد لـ سعر قصب السكر | فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديد سعر قصب السكر يعود إلى العرض والطلب وبالتالي يجب البحث عن الأسباب التي ترفع من مستوى دخل الفلاح.

وأضاف القصير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن مشروع حياة كريمة يستهدف تغيير وجه الحياة في أكثر من 60% للشعب المصري معظمهم في الريف والقرى ومن ضمنهم مزارعي القصب.

زراعة القصب

وتابع: زراعة القصب لها دورة إنتاجية، فلابد من الإحلال للقصب بعد 5 سنوات، وعند ترك القصب لمدة 6و7 و8 سنوات في الأرض الزراعية دون إحلال ينخفض معدل الإنتاجية.

وأشار السيد القصير إلى أنه يتم اللجوء إلى طرق الري الحديثة في محاصيل القصب من أجل توفير المياه والتي تصل إلى 50% عن الأساليب التقليدية في زراعة المحصول، كما أن تقليل الأسمدة في المحصول تقلل من التكلفة على الفلاح.

واستطرد وزير الزراعة أنه يجب المحافظة على كثافة محصول قصب السكر في الفدان الواحد، حيث يستهدف الوصول إلى مستوى إنتاجية يصل ما بين 55 إلى 60 طنا للفدان.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: مركز بحوث كوم أمبو يسعى لتوفير 15 مليون شتلة قصب سنويا.