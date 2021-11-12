وزيرة البيئة: احنا دلوقت بنصدر طاقة بعد ما كان عندنا مشكلة كهرباء ..فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لأول مرة هذا العام يوجد جناح لمصر ضمن أجنحة الدول يتم فيه تقديم المشروعات الخاصة بمصر، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الأحداث الجانبية لكيفية إدراك مصر بوضع قضية البيئة والتغيرات المناخية فى قلب عمليات التنمية.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، مصر أنشأت مشروعات خاصة بالبيئة، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المشكلة التي كانت لدينا إلى فرصة، معقبة: “بدليل أننا دلوقتي بنصدر طاقة بعد ما كنا عندنا مشكلة كهرباء”.

وتابعت أن مصر أيضا تقوم بمشروعات أخرى خاصة بالمياه وإعادة إستخدامها، مثل مشروع مصرف بحر البقر، الذى قام بإفتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين، وأخرى خاصة بعمليات الحماية التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى.

وأشارت إلى أن هناك مشروعات النقل الكهربائي، إلى جانب مبادرات الرئيس السيسي لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، لافتة: “كل دا واحنا مخدناش التمويل اللازم الذى تم الإتفاق عليه، ولم نحظ بكمية كبيرة من التمويل”.