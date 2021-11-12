كورونا في الدول العربية.. انخفاض الإصابات في الأردن والمغرب وارتفاعها بالجزائر وفلسطين

أظهرت بيانات وزارة الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأردن والمغرب مقارنة بما تسجيله أمس الخميس، فيما شهدت فلسطين ولبنان والجزائر ارتفاعا في الإصابات.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 2393 إصابة جديدة مقابل 2596 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 888 ألفا و435 حالة، فيما تم تسجيل 14 وفاة جديدة بإجمالي 11 ألفا و197، وتماثل 1022 حالة للشفاء بإجمالي 848 ألفا و599.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 123 إصابة جديدة مقابل 141 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالي إلى 948 ألفا و25 حالة، فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بإجمالي 14 ألفا و737 حالة بنسبة 1.6%، وتعافى 164 حالة ليصل العدد الكلي للمتعافيين إلى 929 ألفا و775 بنسبة 98.1%.

وفي الجزائر، شهدت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفاعا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 140 إصابة جديدة مقابل 115 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 207 آلاف و764 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 5 آلاف و971 حالة، وتماثل 81 شخصا للشفاء بإجمالي 142 ألفا و566 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 247 إصابة جديدة مقابل 225 حالة أمس، فيما تم تسجيل 4 وفيات، و277 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 959 إصابة جديدة مقابل 914 حالة أمس، ليبلغ الإجمالي 650 ألفا و655 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بإجمالي 8 آلاف و571 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 623 ألفا و71 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة مؤكدة بـ(كورونا) المستجد ووفاة مصاب واحد واثنين وخمسين حالة شفاء، وأن إجمالي الإصابات بـ(كورونا) بلغ 38 ألفا أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.