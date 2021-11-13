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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 13 -11-2021، في محلات الصاغة دون مصنعية.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية.

 

الوحدة  سعر الذهب            بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24     923 إلى 925
أسعار الذهب عيار 22     846 إلى 848
أسعار الذهب عيار 21     808 إلى 810
أسعار الذهب عيار 18     693 إلى 695
أسعار الذهب عيار 14     539 إلى 541
أسعار الذهب عيار 12     463 إلى 464
أسعار الذهب الأونصة     28,648 إلى 28,719
أسعــــار الجنيه الذهب     6,448 إلى 6,464
أسعــــــار كيلو الذهب     921,143 إلى 923,429

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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