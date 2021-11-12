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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اهتمام كبير من الدولة بملف الطاقة لدعم الاقتصاد القومي والاستثمار

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قطاع الطاقة والكهرباء يشهد نقلة نوعية فريدة من نوعها، ففي السنوات السابقة لم نري مثل المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة الكهرباء والتي تمثلت في إنشاء محطات التوليد وإحلال وسائل جديدة لإنتاج الكهرباء أهمها الطاقة المتجددة.

 

وأكد "يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطة الدولة في زيادة انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تأتي في إطار مواجهة التغييرات البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة وذلك بإعتبار الاعتماد علي الموارد الطبيعية في هذا القطاع تدعم الاتجاه نحو التحول للإقتصاد الأخضر وذلك في شتي المشروعات والمجالات.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الراهنة تشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الطاقة لا سيما أنها تلعب دورا محوريا في تنمية الاقتصاد القومي وفتح افاق استثمارية متعددة.

 

وتوجه النائب، بالشكر والإمتنان لجهود وزارة الكهرباء في تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة وتوجيهات الرئيس السيسي بشكل سريع.

 

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جاء ذلك بعد أن زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والخلايا الفوتوفولطية بمنطقتى الزعفرانة وجبل الزيت، في إطار متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التي يشهدها العالم، وما قد تشكله تلك التغيرات من تحديات في المستقبل مما يجعل من تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وخفض الإنبعاثات الكربونية والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات.

 

وأضافت هالة السعيد، أن الزيارة تأتي كذلك في ضوء تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء واستهداف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.

 

وترأس وفد الوزارة في الزيارة الميدانية  محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية والبنية الأساسية، وأوضح فريد أن الزيارة شهدت عدة لقاءات مع مسئولي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

تابع مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية والبنية الأساسية: أنه تم مناقشة أهم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وكذا بعض المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات

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