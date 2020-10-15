لنقل الخبرات للدول المجاورة.. شراكة بين مصر وألمانيا لإنشاء مركز تدريب وصيانة

قال المهندس كريم أمين، الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة، أن شركة سيمنس تمكنت من إنشاء 3 محطات عملاقة فى مصر، لكن لا يمكن أن يأتى مشروع بثماره دون عامل مدرب وهو ما تهتم به الشركة الآن بالفعل.





وأوضح أمين خلال افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، أن مركز التدريب والصيانة لسيمنس تم إنشاؤه بتكلفة 20 مليون يورو بهدف تشغيل وصيانة توربينات الكهرباء الغازية والبخارية.





وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحويل هذا المركز من تقديم خدماته للبترول والكهرباء لمركز إقليمى لدول الجوار.





ووقّعت سيمنس للطاقة على اتفاق نوايا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة مصر للصيانة لتأسيس شراكة في مركز مصر للخدمات يستهدف تقديم الدعم الفني عن بُعد لمحطات توليد الطاقة في فترات التوقف عن العمل.





مركز الإصلاح والذي يمثل محور الشراكة سيكون متصلا رقميًا، وسيضم في المستقبل مراكز للخبرة الرقمية وتشخيص أعطال الطاقة وتقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة لنظم الطاقة الموزعة والتوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية.





إنّ مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة في العين السخنة سيعمل على زيادة معدلات التوطين لسلاسل التوريد بقطاع الطاقة المصري وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني. ستوفر سيمنس للطاقة أيضًا من خلال المركز خدماتها للمعدات والأجزاء الدوارة لكل من التوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية وضواغط الهواء.





ويتمكن هذا المركز المجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية في مجال الإصلاح والصيانة، من إصلاح وتجديد المعدات بدلًا من ارسالها للخارج للقيام بذلك، وهو ما سيعمل على تقليل وقت الإصلاح وبدون تكاليف شحن باهظة. في الوقت نفسه يقدم مركز تحسين كفاءة التوليد بهذا المجمع خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ على المستوى المحلي والعالمي من خلال فريق الدعم الفني الخاص به.



