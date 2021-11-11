الكهرباء: شبكات النقل تلعب دورا مهما في استقرار التغذية ..فيديو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكات نقل الكهرباء يتم استخدامها في نقل التيار الكهربائي بين المحافظات والربط بين الدول وبعضها .

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" شبكات نقل الكهرباء تلعب دور مهم في استقرار التغذية الكهربائية".

وتابع أيمن حمزة :" قبل 2014 كان هناك مشكلة في إنتاج الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتم العمل على حل تلك المشكلة بإحلال وتجديد وإنشاء شبكات نقل كهرباء ".

وأكمل أيمن حمزة :" جاري العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الصعيد وسيناء “، مضيفا:" الدولة المصرية عملت على تطوير ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ".

ولفت أيمن حمزة :" اهتمام من الرئيس السيسي بأهمية تدعيم سيناء بالطاقة الكهربائية عن طريق إنشاء محطات كهرباء وشبكات نقل الكهرباء ".