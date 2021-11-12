وزير الأوقاف: إعمار المساجد خلال فترة الرئيس السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حجم التبرعات بصناديق المساجد على مستوى محافظات الجمهورية على مدار الـ 11 شهرا الماضية؛ بلغ 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم تلقي التبرعات.

وأضاف محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنهم يدعمون جهود المجتمع المدني، كما أنهم يعملون على تنظيم عملية التبرع، موضحا أن محافظ جنوب سيناء هو أول من منع وجود صناديق التبرعات؛ حفاظا على شكل وقيمة الدولة.

وأشار إلى أن من يريد بناء 1000 مسجد؛ فإنه لا مانع في ذلك، ولكن أن يكون وفقا للأمور القانونية التابعة لوزارة الأوقاف، لافتا إلى أن حصيلة التبرعات في بعض المحافظات، كانت صفرا، ومحافظات أخرى كانت حصيلة تبرعاتها 2000 جنيه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ما تم بشأن إعمار المساجد خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية.