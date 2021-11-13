عفت السادات: تفهم الشعب قرارات ترشيد الدعم ساعد في نجاح الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، إن وعي الشعب مفتاح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف "السادات"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "فترة الرئيس السيسي هي فترة فيها تلاحم بين الشعب والدولة، لا سيما وأننا نحن نمضي بخطوات سابقة وناجحة خلال الفترة الحالية".

وأشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة اتبعت سياسة ترشيد الدعم في الطاقة، خاصة الكهرباء، حيث ستتحرر بالكامل من الدعم العام الجاري.



وأوضح أن تفهم الشعب المصري بحتمية قرارات ترشيد الدعم ساعد في نجاح الإصلاح الاقتصادي"، متابعا: "كلنا عانينا من الدعم السلعي الذي لا يصل إلى البسطاء والمحتاجين، ولكن الدعم النقدي هو الأفضل لأنه سيصل إلى مستحقيه".

