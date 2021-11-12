رامي جمال يقترب من تحقيق مليون مشاهدة لأغنية لسة الكلام زعلان

اقتربت أغنية "لسه الكلام زعلان" سابع أغنيات ألبوم رامي جمال الجديد الذي يحمل عنوان "ولسه" من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تمكن الفنان رامى جمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال أغنيته لسة الكلام زعلان .

وحققت أغنية رامى جمال التى طرحها منذ أقل من 24 ساعة مايقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أغنية "لسة الكلام زعلان" هي سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

اغنية لسة الكلام زعلان

أغنية "لسة الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.