كيروش رداً على لاعب أنجولا عقب المشادة: أنا مدرب قبل أن تلعب كورة

كشف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تفاصيل مشادته مع أحد لاعبي أنجولا أثناء المباراة التي جمعت بين مصرو وأنجولا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال كيروش في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس”، :" كنت اعترض على أحد القرارات التحكيمية في المباراة وفوجئت بلاعب صغير السن من أنجولا يوجه ألفاظ بذيئة "



ورد كيروش على لاعب منتخب أنجولا قائلا:" أنا أعمل مدربا قبل أن يبدأ هذا اللاعب ممارسة الكرة ويجب أن يعلم المدربون هؤلاء اللاعبين كيف يتعاملون مع من هم أكبر منهم ".



وقدم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة للاعبي الفريق بعد التعادل مع أنجولا في تصفيات كأس العالم 2-2 والتأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وقال كارلوس كيروش “ اون تايم سبورتس”، أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل و أحييهم على ذلك ".



وتابع: "ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في أنجولا أثرت على الفريق وتسببت في البداية السيئة للمنتخب".

واوصل:" العبرة بالنهايات وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان ليدن القدرة على إحراز الهدف الثالث".

وأكد كارلوس كيروش أن الهدف الأساسي هو التأهل لكأس العالم 2022 مشيرا إلى استغلال كأس العرب وأمم إفريقيا لتجهيز الفريق للمباراتين الفاصلتين في مارس المقبل.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.