خبيرة اقتصادية: بدء الإصلاح عام 2014 خفف صدمة الأزمة العالمية 2021.. فيديو

قالت ماهيناز الباز، الخبيرة الإقتصادية، إنه يوجد صعوبة كبيرة في الإستمرار بالهيكل الحالي للدعم، مؤكدة أن الدولة المصرية بدأت مبكراه في برنامج الإصلاح الإقتصادي مما خفف أثار جائحة كورونا.

وأضافت ماهينازالباز، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائيةة “اكسترا نيوز”، أ/، ملف الدعم من الملفات الهامة والحساسة لكلا من الدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إجراءات لحماية المواطن.

وتابعت ماهيناز الباز، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة لموجهة عجز الموازنة، مؤكدا أنه في العام المالي لعام 2019/2020، الدعم مثل أكثر من 73% وهو رقم ضخم ومرعب.

الدعم خلال العام الحالي للسلع يمثل 34%

وأشارت الخبيرة الإقتصادية إلى أن الدعم خلال العام الحالي للسلع يمثل 34% من إجمالي الدعم والأكبر للسلع التموينية، إضافة إلى دعم ومنح للخدمات الإجتماعية بمنسبة 57%.