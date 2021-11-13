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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تشن حملة على المنشآت الغذائية ومحال العصائر بأبو حماد

صحة الشرقية تشن حملة
صحة الشرقية تشن حملة علي المنشآت الغذائية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، حيث ترأس حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أبو حماد، يرافقه مراقب أول الطب الوقائي، ومراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة أبوحماد الصحية.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، ومحال العصائر والمشروبات، والمخابز، وتبين وجود محل للعصائر، ومكان لتجهيز الطعام لأحد المطاعم، يعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار مسعود الي انه تم إعدام طن، ١٠٠ كجم أغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٤ عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٨ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية حياة كريمة هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اخبار الشرقية اخبار المحافظات

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