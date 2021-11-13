تعرف على تفاصيل تواجد عبدالحليم حافظ وأم كلثوم في موسم الرياض.. صور

يحتضن موسم الرياض بنسخته الثانية الذي تستضيفه عدة مناطق بالعاصمة السعودية، مسرحية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومسرحية للعندليب عبد الحليم حافظ، لتنضم إلى عدد كبير من المسرحيات التى يشهدها موسم الرياض هذا العام.

عبد الحليم حافظ

تدور أحداث مسرحية العندليب عبد الحليم حافظ التى تحمل أسم “ حبيبتى من تكون” حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته.

العرض صمم في لندن وباشراف خبراء بريطانيين وعرب وباخراج المخرج الكبير خيري بشارة ويضم المسرح قاعة تحتوي مقتنيات خاصة ونادرة بالعندليب الاسمر وتعرض لأول مرة بالاضافة الى مطعم ومقهى يحتوي على صور نادرة لعبدالحليم”.

يقوم ببطولة العرض كوكبة من الشباب والشابات المصريين الموهوبين الذين تم اكتشافهم.

عبد الحليم حافظ

كوكب الشرق أم كلثوم

كما أعلنت هيئة الترفيه السعودية وتركي آل شيخ عن حفلة خاصة في منطقة بوليفارد سيت، بطلتها كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، وظهرت من خلال الفيديو الترويجي وهي بتقول جملتها الشهيرة “الحب مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعيلة، الحب للوطن والأصحاب، هو حلقة مفرغة مابتنتهيش وعمره ما كان لحاجة واحدة أبدًا”.

والعرض عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظفارها حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

أم كلثوم



موسم الرياض

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضى، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".