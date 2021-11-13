إصلاحات الفيفا الخاصة بانتقالات اللاعبين تحظى بدعم البرلمان الاوروبي

حظيت الاصلاحات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدعم لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الاوروبي التي نشرت تقريرًا يدعو إلى تنظيم أنشطة الوكلاء ويقر بأهمية الإصلاحات الأخيرة في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم.

كما حثت الوثيقة التي أعدها توماس فرانكوفسكي عضو البرلمان الأوروبي على ضمان التنفيذ الفوري لهذه الإصلاحات" حيث نصت الوثيقة على أن عددًا من الإجراءات التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل غرفة تبادل المعلومات ومتطلبات الترخيص للوكلاء والحدود القصوى لعمولة الوكلاء توضع في مكانها الصحيح.

يأتي التقرير في أعقاب قيام المجلس الاوروبي بإصدار تقرير في يونيو الماضي يشيد بالجهود المستمرة للاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء إصلاحات على نظام انتقال اللاعبين.

وشدد على أن الإصلاحات التي يعتزم الاتحاد اجراءها ستمثل علامة فارقة في تحقيق الشمولية والشفافية و سلامة ونزاهة نظام النقل للاعبي كرة القدم حول العالم.