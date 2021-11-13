ضبط عصابة تخصصت في خطف الأطفال بقرية السنباط بالفيوم

تمكن أهالي قرية السنباط التابعه لمركز الفيوم من ضبط سيدتين حاولتا خطف طفل في أثناء عملية تمويه بالتسول بأرجاء القرية، حث ارتاب أحد الأشخاص من أبناء القرية فيهما، فراقبهما عن بعد، وخلال محاوله الخطف؛ انقض عليهم، واستعان بالجيران.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بٱمساك أهالي قرية السنباط بسيدتين أثناء محاولتهم لخطف طفل صغير

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية بضبط الأهالي لسيدتين أثناء محاولتهم لخطف طفل صغير وقام الأهالي بالإمساك بهم والتعدي عليهم بضرب المبرح

وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.