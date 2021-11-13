مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين في حادث تصادم أعلى كوبري النيل ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سياره ملاكي واصطدامها بدراجه بخاريه اعلى كوبري النيل بمدينه بني سويف وسقوط شخصان من اعلى الكوبري.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخليه للامن بني سويف بلاغا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم اعلى كوبري النيل ووقوع اشخاص من اعلى كوبري النيل.

وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف التابعه لمرفق بني سويف الى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من احمد ص م 18 سنه جثة هامدة ، و نبيله عبد العظيم على 63 سنه مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، جمال سلامه جوده 65سنة الحميات اشتباه ما بعد الارتجاج ، وليد عادل شحاته الجزيره المرتفعه كدمات بالجسم 35 سنه، امنيه ص طالبه جامعية مصابة غيبوبة تامة