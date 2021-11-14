بوابة الشباب لريادة الأعمال.. 2500 مشروع صغير ومتوسط نفذها "مشروعك" خلال شهر بـ500 مليون جنيه.. ونواب: وفرت آلاف فرص العمل.. وتخدم أهداف التنمية المستدامة 2030

حقوق النواب: مبادرة مشروعك دعمت الشباب في عملهم الخاص.. ووفرت آلاف فرص العمل

برلماني: تنفيذ 2500 مشروع بواسطة مبادرة "مشروعك" يؤكد دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني

برلماني: اسهامات مبادرة مشروعك تحقق نجاح أهدافها ودورها في دعم الشباب

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أسهم خلال شهر أكتوبر الماضي في تنفيذ 2500 مشروع، بقروض 500 مليون جنيه، ووفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحهم قروضاً ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان له اليوم السبت، إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) بلغت 21,4 مليار جنيه لتمويل 183 ألف مشروع استثماري متنوع، وأسهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل، موضحًا أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات بـ 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2,5 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج 19 ألف مشروع بقروض 2,2 مليار جنيه، والبحيرة 19 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه، والدقهلية 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه، والشرقية 15 ألف مشروع بقروض 2,3 مليار جنيه، وبني سويف 14 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه.

وأكد نواب البرلمان على أن مبادرة مشروعك أحد أهم المشروعات القومية التى انطلقت على خلال السنوات الماضية من خلال وزارة التنمية المحلية ويتم تنفيذها بالمحافظات، فى إطار الاهتمام بتشجيع الشباب.

وفي هذا الاطار قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مبادرة مشروعك والتي اطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعد واحدة من اهم المشروعات القومية التي تك اطلاقها السنوات القليلة الماضية.

وتابع سلطان خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة كان لها دور كبير في القضاء على أزمة البطالة، وذلك لاهتمامها المباشر بالشباب وتشجيعهم، إضافة إلى توفير أليات عمل جاذبة للشباب تتناسب معهم ومع قدراتهم، ونشر ثقافة العمل الخاص بينهم.



واكمل عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هذه المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية، "مشروعك" منذ انشائها في عام 2015 ، وهي تقوم بتمويل المشروعات باموال تقدر بالمليارت، والذي استفاد منها الآلاف من خلال فرص العمل التي وفرتها في مختلف المحافظات بكافة القطاعات سواء الصناعية او الزراعية أو التجارية.

من جانبه قال النائب جمال عامر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مباردة مشروعك التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، تقوم بمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة فى المشروع، وذلك بهدف العمل على دعم الشباب وخلق فرص والقضاء على البطالة.



وأشار عامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن إسهام " مشروعك" خلال شهر أكتوبر الماضي في تنفيذ 2500 مشروع، بقروض 500 مليون جنيه، وتوفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، يؤكد دوره الهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيذ الشباب وتيسير حصولهم على القروض لإقامة مشروعاتهم الخاصة.



وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مبادرة مشروعك والذي تم اطلاقها منذ عام 2015 من ابرز المبادرات التي اطلقتها الحكومة لدعم وتحفيز الشباب، عن طريق اقامتهم مشروعات استثماريةخاصة بهم، ودعم ريادة الاعمال.



واوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه المبادرة تقوم باعطاء التمويل اللازم للشباب، بمبالغ تصل إلى مليوني جنيه.

وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن مبدارة مشروعك من المبادرات التي تساهم على زيادة عدد المشروعات والتنمية بالمجالات المختلفة، من خلال دعم الشباب لاقامة مشروعاتهم التي تناسبهم عبر العديد من المنح والقروض والتيسيرات.



وتابع عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو يولي ملف المشروعات الصغيرة أولوية قصوى لما لها من أدوار متعددة في النهوض بالاقتصاد الوطني والقضاء على نسب البطالة، إضافة زيادة الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما حققته مبادرة مشروعك من ارقام وانجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، يؤكد نجاح أهدافها والغرض التي انشئت لأجله، لافتا ان هذه المبادرة قامت بتقديم كافة التمويلات والتسهيلات للشباب، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب.