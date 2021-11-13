عمرو أديب للمواطنين : أرجوكم بلاش بوس .. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "أرجوكم الكمامة والتباعد وغسل اليدين".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "فيه ناس لسه مصممة أنها تسلم وفيه ناس مصممة أنها تبوس"، متابعا: "يبقوا شايفين بعض ٤ مرات ومقضينها بوس".



وأشار: "فيه ناس كتير بيكونوا مش طايقين بعض وماسكين بعض بوس"، مردفا: "فيه أنواع كثيرة من السلام عدا البوس".



وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: "نرجوا أن تجربة الكورونا توقف عادات سيئة كثيرة"، متابعا: "أرجوكم بلاش بوس".

