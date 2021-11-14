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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لفته إنسانية.. الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران أطفالا من اللاجئين الأفغان بأمريكا

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل

في لفتة إنسانية زار الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، اللاجئين الأفغان المقيمين في أحد القواعد الأمريكية بعد اضطررهم للهروب من بلادهم بعد سيطرة طالبان على مفاصل الدولة الأفغانية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، التقى هاري وميجان باللاجئين خلال رحلة إلى قاعدة ماكجوير ديكس ليكهورست في نيوجيرسي يوم الخميس، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم مؤسستهم أرتشويل.

الامير هاري وزوجته ميجان

وأوضحت الصحيفة أن  أكثر من 10000 أفغاني تم إجلاؤهم عندما سقطت بلادهم في أيدي طالبان يتم إيواؤهم مؤقتًا في مجمع في القاعدة كجزء من فرقة العمل ليبرتي.

فيما  قام هاري وميجان بزيارة فصل دراسي مليء بالأطفال الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية ، وتحدثا إلى العديد من التلاميذ الذين مارسوا عبارات مثل "سعيد بلقائك".

الامير هاري وزوجته ميجان

كما  تم تصوير ميجان وهي تحمل قلمًا أحمر ، بينما كان الأطفال يصرخون بالكلمات الإنجليزية للألوان التي كانوا يتعلمونها في ذلك اليوم.

وصور  الزوجان وهما يشيران إلى رؤوسهما أثناء قيادتهما للفصل في غناء الرأس والكتفين والركبتين والأصابع.
 

ميجان الاجئين الافغان القواعد الأمريكية منوعات ترفيه

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