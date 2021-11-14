رضا عبد العال : صلاح يشترط إشراك "السعيد" أساسياً مع المنتخب

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، هو صاحب قرار انضمام عبد الله السعيد إلى صفوف المنتخب الوطني ، ومن ثم الدفع به أساسياً في المباريات ".

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق :" كيروش لم يعرف إمكانيات لاعبيه حتى الآن ، ولذلك فليس له دور في وضع التشكيل و إجراء التغييرات ، بل أن الجهاز المعاون هو الذي يدير المباريات منذ تولي البرتغالي مهمة تدريب الفراعنة".

وأضاف :" محمد صلاح يشترط على الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش إشراك عبد الله السعيد في مباريات المنتخب الوطني بصفة أساسية ".