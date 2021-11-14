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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شوبير: كان من الممكن الرد على جماهير الزمالك بعد سبها لي بمبدأ "أنا رد فعل"

صدى البلد

 كشف مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عن كواليس ما قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جمهور الزمالك هاجم الشناوي قبل بداية المباراة وشتموني اول ما نزلت الملعب من غير ما اعمل حاجة".
 

وتابع "الجمهور شتمني وانا كنت فاصل ومركز علشان ممكن في اي لحظة اشارك مثلا قبل ما يتم استبعادي من القائمة بشكل كامل".
 

وأضاف "مكنش في مبرر لهجوم الجماهير عليا بس ممكن يكون حماس زيادة، ولكن بعد الخسارة كانوا محبطين وكانوا ساكتين خالص، كان ممكن اطلع الموبايل واقول انتوا سكتوا ليه وارد على شتيمتهم ليا".
 

وواصل "لو كنت عملت كدة كنت هبقى رد فعل، لان ده مبرر بيطلع دلوقتي من البعض في ردهم على التجاوز ضدهم ولكن انا هستفيد ايه برضه لو عملت كدة؟"

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