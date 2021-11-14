نشرة المرأة : توقعات الأبراج فى اليوم العاملي للسكر كل ما يمكن معرفته عن سكر الحمل .. أطعمة لمرحلة التسنين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14-11-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي .

تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، وهو نادر الحدوث قبل 20 أسبوعًا على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة.



هل تخططين لإرضاع طفلك في فترة الحمل التالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الضروري أن تحصلي على ما يكفي من التغذية ، والترطيب ، والطاقة لدعم جسمك ، والجنين ، والطفل الرضيع ، كل ذلك في نفس الوقت في حين أن الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل أمر شائع ، فقد تجدين نفسك مع مجموعة من النصائح.



كشف موقع هيلثي عن أفضل النصائح للرضاعة الطبيعية .

فى اليوم العالمي للسكر الذي يتم الاحتفال به اليوم 14 نوفمبر ،من أجل التوعية لمرض السكر ، فقد تعاني الكثير من السيدات من مرض سكر الحمل الذي يجعلها لا تستطيع تناول الغذاء بالشكل المحبب والمفضل لديها، وتتخوف على جنينها كثيرا من حدوث بعض التشوهات له، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح لسكر الحمل.



تغذية الطفل في مرحلة التسنين علاقة الطفل بالطعام تبدأ كصفحة بيضاء تمامًا، وسط العديد من الاختلافات في الآراء بين والدتك وطبيبك، وبين مخاوفك من أنواع الحساسية المنتشرة في الأجيال الجديدة، لذا تخصص الشيف "أميرة شنب" حلقة خاصة كل أسبوع، لتسهيل مهمة الآباء والأمهات الجدد، وعمل وصفات تناسب الأطفال من مختلف المراحل العمرية.