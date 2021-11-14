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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من أعراض وعوامل الخطر لتسمم الحمل

تسمم الحمل
تسمم الحمل

تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، وهو نادر الحدوث قبل 20 أسبوعًا على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد تحدث تسمم الحمل في واحدة من كل 25 حالة حمل يمكن للأمهات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن وضغط الدم الطبيعي أن يصبن بتسمم الحمل يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب على أعضاء مختلفة في جسم المرأة ويشكل مخاطر معينة على الجنين.

نستعرض لكم فى السطور التالية  الأعراض والأسباب وعوامل الخطر لتسمم الحمل.

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علامات وأعراض تسمم الحمل


و الأعراض والعلامات المبكرة قد تشمل ما قبل تسمم الحمل :

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
بيلة بروتينية (بروتينات في البول)
لا يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم وحده إلى تسمم الحمل، وقد يشير هذا إلى مشاكل أخرى. تشير مجموعة من هذه الأعراض إلى وجود تسمم الحمل لا تلاحظ الأمهات الحوامل في كثير من الأحيان هذه الأعراض وغالبًا ما يتم تحديدها أثناء الفحوصات الطبية في زيارات ما قبل الولادة الروتينية.

 
قد تعاني الأمهات الحوامل من الأعراض التالية مع تقدم تسمم الحمل .

صداع شديد
استفراغ و غثيان
حرقة شديدة
مشاكل في الرؤية مثل رؤية الأضواء الساطعة أو عدم وضوح الرؤية
ألم تحت الضلوع
زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل
وذمة مفاجئة (تورم) في الوجه واليدين والساقين والقدمين
الشعور بتوعك
يوصى بالاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض بدلاً من انتظار الزيارة التالية قبل الولادة.


عوامل الخطر وأسباب تسمم الحمل


لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لتسمم الحمل في كثير من الحالات ومع ذلك ، غالبًا ما ترتبط مشاكل المشيمة بتطور تسمم الحمل لدى العديد من النساء. يمكن أن يكون هذا أيضًا بسبب ضعف نمو الأوعية الدموية في المشيمة عند النساء المصابات بمقدمات الارتعاج في الحمل المبكر (

قد تزيد الشروط أو العوامل التالية من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج 

عمر الأم أقل من 20 أو أكثر من 40
تاريخ من ارتفاع ضغط الدم المزمن
تاريخ من تسمم الحمل في حالات الحمل السابقة
توقع المولود الأول
زيادة الوزن أو السمنة
تاريخ عائلي إيجابي من تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المزمن
أمراض الكلى
داء السكري
تعدد الحمل
اضطرابات الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة
الإخصاب في المختبر
فترات زمنية قصيرة أو طويلة بين حالات الحمل ، مثل إنجاب الأطفال بفارق أقل من عامين أو أكثر من عشر سنوات.
 

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