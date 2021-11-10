أستاذ نساء وتوليد : الولادة القيصرية تتم في هذه الحالات فقط |فيديو

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني ، إن الولادة القيصرية تتم في ظروف معينة منها تسمم الحمل أو أي شيء له علاقة بالأم مثل أن تكون مصابة بالسكر وتم ارتفاعه ويجب أن تلد حالاً، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي يقرر ولادة الحامل بعملية قيصرية هو التقرير الطبي .



وأضاف عمرو حسن خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنه عام 1985 رأت منظمة الصحة العالمية أن النسبة المثالية للولادة القيصرية يجب أن تكون من 10% إلي 15% ، لافتا إلي أن المرأة يجب أن تلد قيصريا بناء على سبب طبي لافتا إلي أن تأخر الزواج من أحد أسباب الولادة القيصرية وعدم لعب الرياضة .



وأوضح عمرو حسن ، أن المرأة في الماضي كانت تلد بشكل طبيعي بسبب كثرة عملها أما اليوم الفتيات لا يمارسن الرياضة ، مؤكدًا أنه يجب أن تكون المرأة لديها ثقافة طبية لاختيار الأصلح لها .