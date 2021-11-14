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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 5 نصائح للرضاعة الطبيعية أثناء الحمل

نصائح للرضاعة الطبيعية
نصائح للرضاعة الطبيعية

هل تخططين لإرضاع طفلك في فترة الحمل التالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الضروري أن تحصلي على ما يكفي من التغذية ، والترطيب ، والطاقة لدعم جسمك ، والجنين ، والطفل الرضيع ، كل ذلك في نفس الوقت في حين أن الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل أمر شائع ، فقد تجدين نفسك مع مجموعة من  النصائح.


كشف موقع هيلثي عن أفضل النصائح للرضاعة الطبيعية .

 

نصائح للرضاعة الطبيعية أثناء الحمل


فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تذكرها إذا اخترت إرضاع الطفل في فترة الحمل التالية.

1. استشيري طبيبك أولاً
على الرغم من أن الكميات الضئيلة من هرمونات الحمل في الحليب آمنة للطفل الرضيع ، فإن طبيبك سوف ينصحك بفطم الطفل إذا كنت:

تحمل توأم أو مضاعفات
تعانين من حمل شديد الخطورة
تعانين من نزيف أو ألم في الرحم
يساعد التحقق مع طبيبك في تحديد ما إذا كان يجب عليك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أم لا.

2. الجلوس أو الاستلقاء أثناء الرضاعة الطبيعية

تعاني بعض النساء من التعب بسبب الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل. هذا ممكن لأن زيادة استهلاك الطاقة يمكن أن تجعلك متعبًا. لذلك ، يمنحك الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح وقتًا إضافيًا للراحة عندما يرضع طفلك. مع تقدم الحمل ، عليك التفكير في طرق مبتكرة تجعلك أنت والطفل مرتاحين أثناء الرضاعة .

3. مراقبة إمداد الحليب
يبدأ الحليب في الانخفاض في الشهر الرابع أو الخامس تقريبًا بعد الولادة. لذلك من المهم التحقق مما إذا كان الطفل الرضيع راضيًا عن إمدادات الحليب وما إذا كان يلبي وزنه وعلامات نموه. يمكن أن تكون مناقشة هذا الأمر مع أخصائي الرضاعة أو طبيب الأطفال مفيدًا.

4. تحقق من نظامك الغذائي
كما ذكرنا سابقًا ، من الأهمية بمكان أن تأكل جيدًا من أجل صحة الجنين والمرضع وصحتك يستهلك كل من الحمل والرضاعة الطبيعية الكثير من السعرات الحرارية ، لذا اختاري الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية تناولي مكملات ما قبل الولادة للحصول على كمية كافية من الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم. اشرب الكثير من الماء أو السوائل  .


5. العناية بالثدي أو الحلمة
يزداد وجع الثدي وألم الحلمة نتيجة الحمل المبكر أثناء الرضاعة الطبيعية. في مثل هذه الحالات ، فإن استخدام ضمادات هيدروجيل وزيت جوز الهند وكريمات اللانولين سيوفر الراحة اللازمة .

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