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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأساوي..مقتل وإصابة 53 شخصاً بانقلاب حافلة في البرازيل

صدى البلد

لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 48 آخرون عندما انقلبت حافلة يوم السبت فى ولاية ساو باولو بالبرازيل، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء فى ساو باولو.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة ساو باولو إلى منتجع باراتي الساحلي في ولاية ريو دي جانيرو المجاورة حيث تحتفل البلاد بعطلة نهاية أسبوع طويلة احتفالًا بالذكرى السنوية لإعلان الجمهورية.

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وقع الحادث على أحد أخطر المنحنيات على طريق أوزوالدو كروز السريع فى منطقة ساو لويز دو بارايتينجا الجبلية.

كان هناك مستوى أعلى من حركة التنقل مع بداية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حيث خفت القيود المفروضة على الوباء بعد ورود تقارير عن عدد أقل من الحالات الجديدة لفيروس كورونا الجديد.

وقالت شركة الحافلات في بيان نشرته شبكة جلوبو نيوز "لا يمكننا تحديد أسباب الحادث في الوقت الحالي".

البرازيل حافلة ساو باولو ريو دي جانيرو الذكرى السنوية لإعلان الجمهورية

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