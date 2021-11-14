أخبار التكنولوجيا|هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد.. والقصة الكاملة لاعتذار لعبة الفيديو Call Of Duty للمسلمين

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Zimperium من وجود عدد من برامج التجسس تستهدف هواتف أندرويد في الوقت الحالي ، وتعمل على اختراق الضحية من بعد من خلال مجموعة من التطبيقات الموجودة على متجر جوجل Play Store .



احذر.. هاكرز يخترقون جهازك من خلال إعلانات تحمل اسم متصفح شهير

كشفت تقارير أن مجموعة من الهاكرز تسمى Magniber تعمل على اختراق الآلاف من المستخدمين باستخدام عدد من الإعلانات التى تحمل اسم متصفح Internet Explorer إنترنت إكسبلورر الشهير لإغراء المستخدمين وبالتالي الوقوع ضحية للاختراق.



كشفت تسريبات مصورة لأول مرة مواصفات هاتف سامسونج الأرخص على الإطلاق من الفئة الرائدة، Galaxy S21 FE ، والذى اضطرت شركة سامسونج لتأجيل إطلاقه للعام المقبل، حيث كان من المقرر إطلاقه هذا العام.



كشفت تسريبات الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G العملاق في الأسواق العالمية، حيث أصدرته شركة شاومي الصينية ، تحت علامتها الفرعية ريدمى، الشهر الماضي حصريا في الصين، لكن التقارير تشير إلى إطلاقه في 30 نوفمبر الجاري في الهند .



في مشهد أثار غضب الكثيرين، فوجئ لاعبى واحدة من أشهر ألعاب الفيديو Call Of Duty كول أوف ديوتي بصفحات من القرآن الكريم متناثرة على الأرض، في خريطة للعبة، وعلى الرغم من أن هذا المشهد ليس جديدا على ممارسي ألعاب الفيديو، وعلى ممارسي اللعبة تحديدا، إلا أن البعض اعتبرها إهانة شديدة للإسلام والمسلمين وتجرؤ متكرر على المصحف الشريف.