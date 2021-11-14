وظائف شاغرة بمياه الشرب بالإسكندرية.. الشروط والتقديم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، السبت، عن حاجتها لشغل عدة وظائف شاغرة، طبقا لاحتياجات مشروعات حياة كريمة بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة زاوية عبدالقادر، وذلك بنظام التعاقد.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=252114726954127&id=100064668043474

وأوضحت أن حاجاتها لتلك الوظائف لتواكب احتياجات العمل بمشروعات حياه كريمة بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى الكائنة بمنطقة عبد القادر وذلك بنظام التعاقد.

وأوضحت أن التقديم عبر الموقع الالكترونى للشركة https://alexwater.com.eg/ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 14/11/2021 الى يوم الخميس الموافق 18/11/2021.

