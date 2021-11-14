المنشآت والمطاعم السياحية تحذر أعضاءها من مخالفة الإجراءات الصحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة الأستاذ عادل المصري، أعضاء جمعيتها العمومية ، إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن والتى تُعرف بمعايير "سلامة وآمان الغذاء الصحي، "، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي .

وآهاب عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة ، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام بإتباع الإجراءات الإحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين بإتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى ، مع إتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى ،وقبل تقديمه لروادها ، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة فى تجهيز وطهى الطعام وأيضا الإهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة .

وأكد المصري، سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال إتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا ، والتأكيد أيضاً على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحى وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية .

وشدد المصرى على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث أن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء الى صناعة وسمعة السياحة فى مصر والتى بذلت الدولة والقطاع السياحى مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة .

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الإحترازية بصورة صارمة وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات وإعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح وإهتماماته .

وأشار عادل المصرى ، إلى أن وزارة السياحة والآثار ، قد أكدت فى خطابها الموجه من الأستاذ عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة ، بإنها سوف تقوم بتكليف حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من إتباعها للإجراءات الإحترازية والمعايير الصحية السليمة ومن يثبت عدم إلتزامه بهذه الإجراءات سوف تقوم وزارة السياحة بغلق وإيقاف تراخيص المنشآة وأيضاً إيقاف المدير المسئول .