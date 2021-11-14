خبير تكنولوجيا المعلومات يكشف تأثير الميتافيرس على الحياة اليومية.. فيديو

خبير تكنولوجيا المعلومات: الحياة بأكملها سوف تنتقل للعالم الافتراضي

قال محمد سعيد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الميتافيرس لا يعد فقط مشاركة اجتماعية، و التواصل فى حياتنا مع الآخرين سواء بالخروج أو اللعب .

وأضاف سعيد ، خلال لقائه ببرنامج" صباح الورد "المذاع على قناة "ten"، أن الميتافيرس يتضمن أفكار للعمل، و التعليم،و الإستثمارات .



وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الميتافيرس سوف تتيح عملية البيع، و الشراء بين الأشخاص، مشيرا إلى أن الحياة بأكملها سوف تنتقل للعالم الافتراضي.



وأكد أن طالما التطور يتم بشكل تدريجى سوف تتوائم الأشخاص معه .



جدير بالذكر ، أن إعلان مارك زوكربيرج عن تغيير إسم شركته فيسبوك إلى ميتا والإعلان عن مشروع Metaverse ميتافيرس للواقع الافتراضي، أحدث جدلا واسعا بين أوساط مستخدمي الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعى ، حيث يسعى الجميع لمحاولة فهم ما هو مشروع ميتافيرس وكيف سيغير تجربة التواصل وممارسة الألعاب واستخدام الإنترنت عموما.



ماذا يعنى ميتافيرس ؟



وبحسب موقع CNET فإن ميتافيرس هو مساحة يمكن أن تلتقي فيها الصور الرمزية ، ونظام بيئي للتطبيقات المتصلة يقوم بدمج الواقع الافتراضي والمعزز لإحضار المستخدمين إلى نوع من الكون الافتراضي مع مزيج من العديد من الأجهزة التي تصل إلى عالم مشترك عبر الإنترنت.

وميتافيرس ليس مجرد بديل لعالم الواقع المعزز والافتراضى ولكنه عبارة عن اندماج VR و AR الإضافة إلى جميع التقنيات الأخرى، حيث سيمتلك المسخدمون نظارات وسماعات لرؤية وسماع الفيديو والدخول بشكل كامل داخل أطر الألعاب أو بيئة التطبيقات .

وفقا لمجلة Computerworld فإن ميتافيرس سيتيح العديد من المساحات الافتراضية على الإنترنت ، والعوالم والأنظمة الأساسية وربما الآلاف منها، و لن يكون هذا من أجل اللعب فقط ، ولكن للعمل والتعليم والتواصل من خلال الشبكات الاجتماعية على وجه الخصوص.