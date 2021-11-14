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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي نقيب البيطريين لبحث سبل تطوير الوحدات بقرى المحافظة

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر والوطن العربي وذلك لبحث سبل تطوير الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا للاستراتيجية الجديدة للنهوض بالخدمات المقدمة بكافة الوحدات البيطرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

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حضر اللقاء اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد عفيفي سيف أمين عام نقابة الأطباء البيطريين والدكتور ممدوح بدارى مدير عام الطب البيطرى بأسيوط.
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الطب البيطري بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة وأعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية فضلًا عن المجمعات لزراعية التي يتم انشائها بمختلف قرى المحافظة والتي تتضمن وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان وفقًا للنماذج التي تم اعتمادها بالتنسيق مع جهاز التعمير المنفذ للمشروعات.


وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات واستكمال الأعمال بالمجمعات الزراعية مشيرًا إلى متابعته الميدانية من خلال الجولات والزيارات لمختلف مواقع العمل وتفقد الأعمال التي تم تنفيذها لتسريع وتيرة الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الضوابط والمواصفات الخاصة بجودة الأعمال مشيرًا إلى ضرورة سد العجز في الأطباء البيطريين ببعض القرى وفقًا للاستراتيجية الجديدة والاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز ببعض الوحدات لانتظام سير العمل بها وتلبية لاحتياجات المواطنين.


ووجه النقيب العام للأطباء البيطريين الشكر لمحافظة أسيوط وقيادات المحافظة لدعمهم الكامل للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للأعمال فضلا عن الدعم المقدم للحملات الخاصة بتطعيم الحيوانات ضد مختلف الأمراض والتي يجري تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة وفقًا لخطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للطب البيطري لتحصين الحيوانات ضد مختلف الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

محافظ أسيوط عصام سعد نقيب البيطريين تطوير الوحدات البيطرية القرى الأكثر احتياج ا

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