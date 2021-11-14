بسبب زيادة التعريفة والتحميل.. محافظ الشرقية يُقرر وقف خط سير سيارة أجرة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف خط سير سيارة أجرة "ميكروباص" الزقازيق / فاقوس تحمل لوحة معدنية رقم 7932 لقيام صاحبها بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصي المقرر له هذا بالإضافة إلى زيادة تعريفة الركوب من 10 جنيهات إلي 12 جنيهاً للفرد.

كان تم رصد الشكوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الطالبات تفيد قيام سائق سيارة ميكروباص بزيادة عدد الركاب عن الحد الأقصى المسموح، فضلاً عن زيادة الأجرة من 10 جنيهات إلي 12 جنيهاً للفرد، وفي حالة اعتراض الركاب يقوم بإنزالهم من السيارة عنوة مخالفاً لقواعد المرور، ليصدر محافظ الشرقية تعليماته لمدير الإدارة العامة للمواقف بفحص الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

ومن جانبه أصدر محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديري إدارات المرور بشن حملات مفاجئة علي المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخطوط السير الممنوحة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم وتطبيق القانون عليهم بتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنية لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون ، وكذلك في حالة الإمتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو قام بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير موقف الإنتظار.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بإستغلال المواطنين، محذراً بعدم الإنصياع للسائقين المخالفين و الإبلاغ عنهم فوراً و التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حاله حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام الأتية (2315974/ 055 & 2303693/055 & 16528) لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.