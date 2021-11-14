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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسة بعد أسبوع.. وزير التعليم يعتمد نتيجة قبول الصف الأول بمدرسة الضبعة النووية

صدى البلد

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح، على أن تبدأ الدراسة فعليًا بالمدرسة للصف الأول بداية من الأحد المقبل.

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول من اليوم الأحد بفندق الإقامة بالمدرسة لتعريف الطلبة بالتخصصات ونظام الدراسة مع إعطاء الطلبة مهلة لنهاية الأسبوع لاستكمال ملفات التقدم والاستعداد لبدء الدراسة، مشيرة إلى انتظام العملية الدراسية للصفوف الأربعة الأخرى من الصف الثاني حتى الصف الخامس مع بداية العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2021.

 

وتُعد مدرسة الضبعة النووية، أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط وتقع في مدينة الضبعة بمطروح، وسوف يتم تخريج أول دفعة من المدرسة هذا العام 2022/2021.

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