بسبب خلافات على قطعة أرض.. شقيقان يعتديان بالضرب على مسنة في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "ضرب وسحل ست مسنة".

بالفحص تبين قيام شخصين (شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بمديرية أمن الشرقية) بالتعدى بالضرب على (ربة منزل، مقيمة بذات الدائرة) دون حدوث إصابات بسبب خلافات بينهما لتحصل الشقيقان على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة المشار إليها.

كما تبين قيام المذكورة بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر ضد المتهمان "تعدى بالسب والقذف والضرب".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.